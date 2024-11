Violenza genere, Princi “IA può essere strumento di prevenzione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il fenomeno della violenza di genere è una piaga sociale su cui dobbiamo fortemente intervenire. In Europa una donna su tre ha subito una forma di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita e anche in Italia questa percentuale è purtroppo in linea con la media europea. Un dramma che impone di agire: occorre utilizzare ogni mezzo, ogni innovazione, per contrastare tali violenze. L’Intelligenza Artificiale può e deve diventare uno strumento di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza di genere”. Lo ha detto Giusi Princi, eurodeputata di Forza Italia–Partito Popolare Europeo, in occasione del convegno “Intelligenza Artificiale per il cambiamento: combattere la violenza di genere con l’innovazione”, che ha organizzato a Bruxelles.

xf4/sat