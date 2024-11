ROMA (ITALPRESS) – “Criticare Valditara perché liberamente ha espresso una sua opinione sul patriarcato e poi non riconoscere come altre culture hanno un’idea della donna molto più oppressiva e più repressiva, mi sembra veramente una grande contraddizione”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a margine del convegno “Pari opportunità, pari libertà. Due anni di governo Meloni” in Senato.

xi2/sat/gtr