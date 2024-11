Violenza di genere, Donzelli “No polemiche, priorità sicurezza donne”

ROMA (ITALPRESS) – “La libertà d’espressione vale per tutti, credo che la cosa peggiore che si possa fare alle donne è pensare di creare un dibattito politico” su eventuali “cause di serie A o di serie B per la violenza”. Bisogna “cercare di tutelare e difendere la libertà e la sicurezza delle donne sempre, a prescindere” che gli episodi di violenza avvengano “in casa o in strada, da persone che conoscono o da sconosciuti. La sicurezza delle donne è prioritaria rispetto a queste polemiche politiche che vengono sollevate”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a margine del convegno “Pari opportunità, pari libertà. Due anni di governo Meloni” in Senato, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del ministro Valditara sulla violenza di genere.

