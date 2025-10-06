Vinitaly.USA, Peronaci “Vino racconta cultura, importante sostenerlo”





CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Chicago è diventato un appuntamento straordinario per raccontare il vino italiano. E’ un prodotto iconico, simbolico, racconta la nostra storia, è legato ai territori, esprime innovazione e soprattutto racconta la nostra cultura. Sostenere il vino significa sostenere tutto il comparto agroalimentare italiano”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia a Washington, Marco Peronaci, in occasione dell’inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly.USA a Chicago.

