IN EVIDENZA

Vinitaly.USA, Lollobrigida “Spazi di crescita enormi”

Di

Ott 6, 2025


CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vinitaly.USA è una sfida che abbiamo sostenuto perché entrare nel mercato americano, dando una vetrina di quello che sappiamo fare, permettendo all’interno di questa vetrina di avere meeting, momenti di incontro, di approfondimento, dà conoscenza ulteriore a un mercato che abbiamo permeato in maniera importante. Ci sono spazi di crescita enormi”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha inaugurato la seconda edizione di Vinitaly.USA al Navy Pier di Chicago con oltre 250 espositori tra aziende, consorzi e collettive regionali impegnate nei b2b con più di 1.500 buyer. Vinitaly.USA è organizzato da Veronafiere-Vinitaly con ITA – Italian Trade Agency, Fiere Italiane e la Camera di Commercio italiana americana del Midwest-Chicago.
xo9/mgg/gtr (video e intervista di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Napoli, traffico illegale di rifiuti con la Turchia, un arresto

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Scoperta maxi frode su importazione auto, anche Ferrari e Porsche

Ott 6, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Palatium Vetus: una settimana di eventi con il festival “È Cultura”, dall’11 al 18 ottobre

Ott 6, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Vinitaly.USA, Lollobrigida “Spazi di crescita enormi”

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Napoli, traffico illegale di rifiuti con la Turchia, un arresto

Ott 6, 2025
IN EVIDENZA

Scoperta maxi frode su importazione auto, anche Ferrari e Porsche

Ott 6, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Palatium Vetus: una settimana di eventi con il festival “È Cultura”, dall’11 al 18 ottobre

Ott 6, 2025 Raimondo Bovone