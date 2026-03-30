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Vinitaly. Bricolo “Presenti oltre 4mila cantine”

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Mar 30, 2026


MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Vinitaly è la presentazione dell’eccellenza della produzione vinicola italiana:, abbiamo più
di 4 mila cantine presenti in quartiere, 100 mila metri quadri espositivi, ci aspettiamo stakeholder in arrivo a Verona da 130
paesi diversi, più di 2.200 accrediti stampa: un Vinitaly e i loro vini che saranno raccontati in tutto il mondo e in tutti i
continenti”. Così Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa
promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners.
(ITALPRESS).

xi2/abr/ads/gsl

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