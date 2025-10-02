IN EVIDENZA

Vicenza, alle Gallerie d’Italia la mostra “Cristina Mittermeier”

Ott 2, 2025


VICENZA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 3 ottobre al 15 febbraio 2026, nel suo museo delle Gallerie d’Italia – Vicenza, la mostra “Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza” a cura di Lauren Johnston e in collaborazione con National Geographic. Dopo una prima esposizione alle Gallerie d’Italia di Torino nel 2024 e successivamente a Palermo, la mostra giunge a Vicenza con 80 fotografie, di cui tre inedite, offrendo una panoramica sul lavoro di ricerca di Cristina Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione, le diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura.
