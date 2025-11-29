IN EVIDENZA

Vicenda Italo-Belga, Savarino “Regione si muove su percorsi giuridici certi”

Di

Nov 29, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, in un video pubblicato su Facebook fa il punto sulla vicenda che riguarda la spiaggia palermitana di Mondello e la società Italo Belga e ricostruisce il percorso che ha portato il Governo regionale ad avviare il procedimento di revoca della concessione: “Noi siamo il Governo – dice Savarino – e ci muoviamo sulla base di percorsi giuridici certi e dopo aver studiato e approfondito le carte, non inseguiamo i like sui social”.
abr/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ponte Stretto, Corazza “Opera strategica, Ue chiede solo rispetto regole”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”

Nov 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ponte Stretto, Corazza “Opera strategica, Ue chiede solo rispetto regole”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Zimbalatti “Università di Reggio Calabria in crescita, immatricolazioni +27%”

Nov 29, 2025
IN EVIDENZA

Ue, Zimbalatti “Non c’è politica coesione efficiente se non si parte da giovani”

Nov 29, 2025