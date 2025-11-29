Vicenda Italo-Belga, Savarino “Regione si muove su percorsi giuridici certi”





PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, in un video pubblicato su Facebook fa il punto sulla vicenda che riguarda la spiaggia palermitana di Mondello e la società Italo Belga e ricostruisce il percorso che ha portato il Governo regionale ad avviare il procedimento di revoca della concessione: “Noi siamo il Governo – dice Savarino – e ci muoviamo sulla base di percorsi giuridici certi e dopo aver studiato e approfondito le carte, non inseguiamo i like sui social”.

