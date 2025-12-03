Economia IN EVIDENZA Video

Bruxelles: via libera all’8^ rata del PNRR italiano, da 12.8 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera al pagamento dell’ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 12,8 miliardi di euro. Tutti i trentadue obiettivi previsti sono stati raggiunti pienamente e nei tempi stabiliti con Bruxelles. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione, parlando di riconoscimento europeo alla solidità dell’impegno italiano. Sul fronte ambientale, è stato realizzato un sistema avanzato per monitorare e prevenire i rischi idrologici, utile anche contro lo smaltimento illegale di rifiuti. Completati anche gli investimenti per proteggere fondali e habitat marini. Per quanto riguarda le imprese, il sostegno ai piccoli borghi storici ha superato le aspettative: oltre 2.600 aziende beneficiarie, contro le 1.800 previste. Nel campo della sicurezza, la Guardia di Finanza si è dotata di nuovi sistemi informativi digitali per combattere la criminalità economica. In ambito sanitario, sono stati centrati gli obiettivi sulla telemedicina e l’assistenza domiciliare, con più di un milione e mezzo di pazienti over 65 seguiti a casa. Potenziata anche la ricerca biomedica, con finanziamenti dedicati allo studio di tumori e malattie rare. Sul versante sociale, definiti i meccanismi per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica. Completate inoltre le riforme sulle energie rinnovabili, con l’adozione del Testo unico, e raggiunti gli obiettivi sui tempi di pagamento della pubblica amministrazione
