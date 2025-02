Veronafiere, Rebughini “Sol2Expo esalta il Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – Sol2Expo “è una delle grandi novità di quest’anno, è completamente rinata con il nostro piano industriale e si appoggia su due pilastri: la valorizzazione del territorio e del Made in Italy e l’internazionalizzazione. Sol2Expo ha già partecipato a due tappe dell’Amerigo Vespucci e mira a trovare la sua maturazione nel nostro quartiere fieristico con una superficie raddoppiata rispetto allo scorso anno. Ci sono numeri importanti perché abbiamo 4 Paesi internazionali: Spagna, Tunisia, Albania e Germania; abbiamo 14 Regioni italiane presenti, le 7 associazioni di comparto”. Così Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, in occasione della presentazione di SOL2EXPO – Full Olive Experience, il Salone in programma a Veronafiere da domenica 2 a martedì 4 marzo.

