Venezia, tra i favoriti La Grazia, No Other Choice e Frankenstein

Set 2, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – Tra i titoli più citati dai partecipanti accreditati come potenziali protagonisti del Palmarès alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025, emergono La Grazia di Paolo Sorrentino, Bugonia di Yorgos Lanthimos, No Other Choice di Park Chan-wook e Frankenstein di Guillermo del Toro. Stando a quanto emerso dalle interviste rilasciate all’Italpress, La Grazia si conferma tra le opere più apprezzate grazie alla regia di Sorrentino e all’interpretazione di Toni Servillo. Bugonia ha colpito per la sperimentazione stilistica e l’audacia narrativa, mentre No Other Choice ha attirato attenzione per il suo approccio provocatorio e tematicamente intenso. Frankenstein, infine, si distingue per il connubio tra elementi horror e riflessione filosofica, consolidando Guillermo del Toro come uno dei registi più attesi della stagione.
Il clima del festival appare equilibrato, senza dissensi collettivi rilevanti. “Fino ad adesso non c’è stato un film che abbia scatenato l’indignazione di tutti. Qualche lamentela qua e là, ma nulla di significativo”, ha osservato Gianni Ippoliti, che monitora da anni il polso del festival e l’andamento delle reazioni del pubblico.
