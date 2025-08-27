IN EVIDENZA

Venezia, Sorrentino “‘La grazia’ film sul dilemma morale”



Ago 27, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “Il film nasce da un spunto di cronaca, da un fatto vero che avevo letto anni fa, ovvero che Mattarella aveva concesso la grazia a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer e quindi mi è sembrato subito un dilemma morale interessante da raccontare”. Lo ha detto Paolo Sorrentino, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con “La Grazia”.
“Da anni – aggiunge – pensavo che il dilemma morale fosse un formidabile motore narrativo più di qualsiasi altro strumento narrativo che di solito si usa al cinema”.


