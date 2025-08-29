IN EVIDENZA

Venezia, Park Chan-wook "Racconto l'insicurezza lavorativa"

Ago 29, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “Ogni volta che ho raccontato questa storia, in qualsiasi paese o contesto culturale, le persone mi dicevano sempre: “Questa è anche la mia storia”. Non riguardava solo l’industria del cinema: chiunque viva in una società moderna e capitalista si trova a fare i conti con l’insicurezza del lavoro”. Lo ha detto il regista Park Chan-wook, parlando del suo ultimo film “No Other Choice”, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
