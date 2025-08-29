IN EVIDENZA

Venezia, Julia Roberts “Il film fa discutere? Quello che vogliamo”

Ago 29, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “Questo film farà discutere? È quello che speriamo”. A parlare è Julia Roberts, nel corso della conferenza stampa di “After the Hunt”, il film diretto da Luca Guadagnino, fuori concorso all’82esima Mostra del cinema di Venezia. Nella pellicola, che riaccende i riflettori sul movimento “MeToo”, l’attrice indossa i panni Alma, una professoressa universitaria che si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield).
