Venezia, Guadagnino “‘After the Hunt indaga i conflitti tra le verità”

Ago 29, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – Alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia è la giornata di After the Hunt – Dopo la Caccia, l’ultimo lavoro di Luca Guadagnino. “L’idea del film che mi piace davvero – afferma il regista – era indagare le persone con le loro verità. È importante come osserviamo il conflitto delle verità. E quali sono i confini”. I protagonisti di After the Hunt sono Julia Roberts e Andrew Garfield, che interpretano due brillanti e stimati professori di un prestigioso college americano. Hank Gibson (Garfield) si ritrova travolto da un terribile scandalo e Alma (Roberts) dovrà decidere da che parte stare.
