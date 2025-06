Veneto, Zaia “Liste d’attesa ok, ma mancano medici”

VENEZIA (ITALPRESS) – La giunta regionale veneta si è riunita per annunciare la riduzione delle liste di attesa in campo sanitario. “Ora ci sono zero veneti in attesa di prestazioni urgenti (entro 10 giorni), l’80% in meno (da 10.814 del dicembre 2024 a 2.201 di maggio 2025) quelli che aspettano prestazioni entro 30 giorni, e si sono ridotte del 70%, sempre da dicembre 2024 a maggio 2025 le attese per prestazioni entro 60 giorni. “Mancano medici, uno dei fattori della lista d’attesa. La lista d’attesa ci sono per la medicina difensiva, ci sono perché noi principalmente abbiamo una grande offerta diagnostica, quindi c’è l’imbarazzo della scelta per la diagnostica, magari qualche volta c’è qualche inappropriatezza delle prescrizioni, ma il vero fattore poi è rappresentato dei medici. Mancano 50.000 medici in Italia e ne mancano 3.500 in Veneto. Abbiamo fatto 212 concorsi nel 2024 per 746 posti e siamo riusciti a assumere 184 medici, non di più” ha detto il presidente del veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa odierno.

