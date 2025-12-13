IN EVIDENZA

Veneto, Stefani “Scelte figure di comprovata qualità ed esperienza nella Giunta”

Di

Dic 13, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo rispettato il quadro politico iniziale, ovviamente tenendo conto poi dell’importanza delle deleghe. Faccio un esempio, la delega al sociale che è il primo punto del nostro programma di governo va a un sindaco di Treviso della Lega e ovviamente è una delega di assoluto rilievo, di assoluto peso. Credo che sia fondamentale prima di tutto mettere la qualità delle figure, noi abbiamo scelto come avete avuto modo di vedere figure che per ogni ambito di materia avevano una comprovata esperienza, una comprovata qualità.”. Così Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale.

f29/tvi/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Buffon “Elkann non ha messo in vendita la Juventus, questa è la cosa principale”

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Carabinieri, nel 2025 quasi 700 arresti nella Provincia di Messina

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Veneto, Stefani “Continuità con il lavoro fatto dall’amministrazione Zaia”

Dic 13, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Allegri tiene alta la concentrazione “Con il Sassuolo rispetto e ordine”

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Buffon “Elkann non ha messo in vendita la Juventus, questa è la cosa principale”

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Carabinieri, nel 2025 quasi 700 arresti nella Provincia di Messina

Dic 13, 2025
IN EVIDENZA

Veneto, Stefani “Continuità con il lavoro fatto dall’amministrazione Zaia”

Dic 13, 2025