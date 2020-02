Sabato 8 febbraio, 39° giorno dell’anno, 6^ settimana. Alla fine del 2020 mancano 327 giorni (bisestile)

FRASE DEL GIORNO – Osservare mucche, galline e maiali aiuta un attore a sviluppare la propria personalità. Io ho imparato un sacco di cose dagli animali. (James Dean)

SANTI DEL GIORNO – San Girolamo Emiliani (Sacerdote, protettore degli orfani e della gioventù abbandonata), San Laureato (Martire), San Nicezio (o Niceto) di Besançon (Vescovo), Sant’Onorato di Milano (Vescovo), Sant’Invenzio (Evenzio, Vescovo di Pavia), Santa Quinta (Cointa) d’Alessandria (Martire).

EVENTO DEL GIORNO – Nel 1865 Mendel espose la ‘teoria dell’ereditarietà’.

Nel passaggio da una generazione all’altra, ogni specie di esseri viventi si trasmette dei caratteri che influiscono sull’aspetto estetico e sulla struttura interna degli ultimi nati. E’ la teoria dei “caratteri ereditari” che scoprì per primo un frate agostiniano del XIX secolo, Gregor Johann Mendel, considerato il precursore della ‘genetica moderna’. Originario di un piccolo paesino della Repubblica Ceca, Mendel si dedicò all’insegnamento di fisica, matematica e biologia, associandovi anche studi su metereologia e cura dell’orto. E proprio da uno studio sui piselli giunse all‘intuizione che avrebbe cambiato la scienza: l’esistenza negli esseri viventi di un preciso ‘codice genetico’, che si trasmette dai genitori ai figli e che passa di generazione in generazione per via ereditaria. Dimenticati per 30 anni, gli studi dell’abate vennero ripresi nei primi anni del 1900. Allora si individuò un collegamento tra le sue tesi dell’ereditarietà indiretta e la ‘teoria dei geni’ di Johannsen: in pratica, quelli che secondo Mendel venivano trasmessi da un organismo parentale a quello filiale, non erano propriamente i “caratteri”, ma derivati degli stessi, sotto forma di organismi particellari, identificati successivamente con i “geni” di Johannsen. Il passo successivo fu l’identificazione dei cromosomi quale sede del patrimonio ereditario che si trasmette secondo le “Leggi di Mendel”, fino ad arrivare alla scoperta del DNA (1953).

NATI FAMOSI – Giuseppe Ungaretti (1888-1970), Italia, poeta. Maestro riconosciuto dell’ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua “nuova lingua” il modo di fare poesia. Nato ad Alessandria d’Egitto da famiglia lucchese e morto a Milano nel giugno ’70, nei primi anni trascorsi in Egitto covò dentro di sé il germe della poesia, attraverso le letture in particolare di Mallarmé e Leopardi. L’esperienza di soldato in trincea durante la Grande Guerra lo segnò profondamente, facendogli maturare il senso effimero della condizione umana, così presente nelle sue liriche. Giornalista al “Popolo d’Italia” dal ’19 al ’37, dal ’42 fu docente universitario a Roma.

James Dean (1931-1955), Usa, attore. La massima di Oscar Wilde “Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi”, fu la bussola alla sua vita dentro e fuori dal set, costruendo il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione. Nato a Marion (Indiana), James Byron Dean visse un’infanzia travagliata, segnata dalla morte della madre a 9 anni e da presunti abusi sessuali subìti. Formatosi all’Actors Studio di New York, esordì in alcune serie TV, su tutte “The Immoralist”. Il primo approccio con Hollywood avvenne come comparsa nel ’51, quattro anni dopo arrivò il primo ruolo da protagonista ne “La valle dell’Eden”, che gli valse la nomination all’Oscar come “miglior attore protagonista”. A consacrarlo definitivamente come mito ribelle furono i successivi “Gioventù bruciata” e “Il Gigante” (2^ nomination all’Oscar), finito di girare poco prima dell’incidente mortale di cui rimase vittima nel settembre ’55 a Paso Robles. Nel ’56, dopo l’uscita del film, gli fu assegnato 1 Golden Globe postumo come miglior attore.

Hristo Stoičkov (1966), Bulgaria, ex-calciatore e allenatore. Nato a Plovdiv, giocò negli anni ’80 e ’90 con CSKA Sofia, Barcellona, Parma finendo la carriera tra Arabia, Giappone e Usa. Vinse 3 scudetti, 4 Coppe e 1 Supercoppa di Bulgaria, 4 scudetti, 1 Coppa e 4 Supercoppe di Spagna, 1 scudetto e 1 Coppa negli Usa, 1 Coppa dei Campioni (Barça),

1 Coppa Coppe (Barça), 2 Supercoppe Uefa (Barça), 1 Coppa Coppe AFC (Al-Nasr) e il Pallone d’Oro ’94. Per 13 anni indossò anche la maglia della Nazionale bulgara (81-36) con la quale finì 4° ai Mondiali di Usa ’94, dove fu capocannoniere con 6 reti.

Carolina Kostner (1987), Italia, pattinatrice su ghiaccio. Nata a Bolzano, fu medaglia d’oro ai Mondiali ’12, argento ’08 e ’13, bronzo ’05, ’11 e ’14. Alle Olimpiadi invernali di Sochi ’14 conquistò il bronzo. È stata anche 5 volte campionessa Europea (’07, ’08, ’10, ’12, ’13) e 9 volte campionessa Italiana. Con questi risultati concluse le stagioni ’10-’11 e ’11-’12 come prima al mondo nella classifica internazionale. Il 16 gennaio ’15 fu squalificata per 1 anno e 4 mesi per aver ‘coperto’ l’ex fidanzato Alex Schwazer, marciatore reo di aver fatto uso di doping. Ridotta la squalifica, vinse l’argento al ‘Medal Winners Open’ ’16 mentre a Pyeongchang ’18, sua 4^ Olimpiade, arrivò 5^ individuale e 4^ a squadre.