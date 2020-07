FRASE DEL GIORNO – Alcuni uomini in mutande sono ridicoli. Togliendole, peggiorano. (Giancarlo Magalli)

SANTI DEL GIORNO – Sant’Antonio Maria Zaccaria (Sacerdote), San Domezio il Medico (Eremita), Sant’Agatone (Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1946 lanciato il bikini. Una novità dalla portata “esplosiva”. Il sarto francese Louis Reard presentò alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente la moda estiva femminile. Per sempre. A rimarcare l’effetto dirompente del “due pezzi” anche il nome, che si rifece alle 2 bombe all’idrogeno testate dagli Usa sull’atollo di Bikini (isole Marshall). La reazione iniziale fu di vergogna, per indossare un costume così piccolo che scopriva l’ombelico, tant’è che Reard faticò a trovare una modella; poi, dagli anni ’50, il bikini si diffuse sempre più.

Nel 1996 nacque Dolly, pecora clonata. Il primo essere vivente nato grazie alla scienza e all’ingegno umano, la pecora Dolly, entrò nella storia. L’esperimento fu condotto nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo (Scozia), coordinato da un team di scienziati con a capo l’embriologo inglese Ian Wilmut. Dopo 2 prove fallite, il test fu ritentato utilizzando la cellula somatica di una pecora di 6 anni. Nato il 5 luglio ’96 e chiamato ‘Dolly’ in onore alla cantante Dolly Parton, l’animale morì nel ’03 per un’infezione polmonare. Il suo successo aprì a nuove clonazioni, sia per conservare le specie estinte, sia per riprodurre gli organi destinati ai trapianti umani.

NATI DEL GIORNO – Jean Cocteau (1889-1963), Francia, letterato. Artista poliedrico, fu una delle personalità più creative della letteratura del ‘900. Nato a Maisons-Laffitte come Jean Maurice Eugène Clément Cocteau si dimostrò abile ad intercettare le diverse istanze avanguardiste, pur rimanendo, stilisticamente, estraneo alle mode del tempo. Membro dell’Académie Française dal ’55, conservò una linea originale e versatile in tutte le forme espressive sperimentate, dalla poesia al cinema, passando per la pittura. Tra i film il più celebre fu “La bella e la bestia” (’46), 1^ versione cinematografica della fiaba.

Ruggero Orlando (1907-1994), Italia, giornalista. Nato a Verona ma originario di Caronia (ME), fu uno dei volti storici del giornalismo TV italiano. Dopo gli esordi nel ’26 come redattore di riviste inglesi, francesi e americane, entrò all’EIAR‘ (RAI dal ’44), come corrispondente radio da Londra, collaborando poi alle trasmissioni alleate e a quelle della Resistenza. La sua carriera ebbe una svolta decisiva come inviato a New York (’54-’72): fu celebre la sua introduzione “Qui Nuova York, vi parla Ruggero Orlando”.

Giancarlo Magalli (1947), Italia, autore e conduttore TV. Romano, fu animatore del primo villaggio turistico italiano alla fine degli anni ‘60, scrisse numerosi testi per teatro e cabaret e fu autore di varie trasmissioni TV, tra cui “Non Stop” (’77-’79), “Pronto Raffaella” (’83-’85) e “Pronto, chi gioca?” (’85-’87). Fu anche attore e doppiatore, mentre da conduttore presentò programmi come “I fatti vostri” (’90-’03 e ’09-’20), “Fantastico” (’88-’90 e ’97-’98), “Piazza Grande” (’03-’08) e “Mezzogiorno in famiglia” (’08-’09). Nella vita privata 2 mogli e 2 figlie: Manuela (’72) nata da Carla Crocivera, e Michela (’94) avuta da Valeria Donati. E’ Commendatore al Merito della Repubblica.

Gianfranco Zola (1966), Italia, ex-calciatore e allenatore. Nato a Oliena (NU), giocò centrocampista con Nuorese, Torres, Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari (796-238) vincendo 1 campionato di C2 (Torres), 1 scudetto e 1 Supercoppa italiana (Napoli), 1 Coppa e 1 Supercoppa UEFA (Parma), 2 Coppe d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega, 1 Charity Shield, 1 Coppa Coppe e 1 Supercoppa UEFA (Chelsea). Con la Nazionale (35-10) conquistò l’argento Mondiale ’94 in Usa. Da allenatore guidò West Ham, Watford, Cagliari, Al-Arabi (Qatar), Birmingham City e Chelsea (2° di Sarri).

Alberto Gilardino (1982), Italia, ex calciatore e allenatore. Nato a Biella nell’anno del trionfo ‘Mundial’ in Spagna, 6 giorni prima della finale, divenne a sua volta Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 in Germania. Attaccante, giocò fino al ’18 con Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Guanzhou (Cina), Palermo, Empoli, Pescara e Spezia (646-232) vincendo 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA, 1 Coppa del mondo FIFA (Milan) e 1 scudetto cinese. Con la Nazionale azzurra (57-19), oltre al titolo mondiale vinse l’oro Europeo U21 ’04, il bronzo Olimpico ’04 e il bronzo alla Confederations Cup ’13.

In panchina ha diretto il Rezzato (serie D) e la Pro Vercelli (serie C).