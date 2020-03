FRASE DEL GIORNO – Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse. (Cesare Beccaria)

SANTI DEL GIORNO – Santa Luisa de Marillac (Vedova e Religiosa), San Zaccaria (Papa), San Menigno di Pario (Martire), San Sisebuto (Abate), Santa Leocrizia (Lucrezia) di Cordova (Vergine e Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1892 fu fondata la squadra del Liverpool. Dalla sua fondazione gioca le partite interne nello stadio di Anfield, fondato nel 1884 dall’Everton e lasciato nel 1892 per spostarsi a Goodison Park. Milita nella massima serie inglese dal ’62 e dal ’64 gioca in tenuta rossa. Con 63 trofei ufficiali è la seconda squadra più titolata d’Inghilterra (dopo il Manchester United) e uno dei club più titolati del mondo: in bacheca ci sono 18 scudetti, 7 Coppe d’Inghilterra, 8 Coppe di Lega, 15 Supercoppe d’Inghilterra, 1 Supercoppa di Lega, 6 Coppa dei Campioni/Champions Legues, 3 Coppe Uefa, 4 Supercoppe Uefa, 1 Coppa del Mondo Fifa.

Nel 1906 nacque la Rolls Royce. La “doppia erre” più celebre nel mondo delle quattro ruote, sublime sintesi di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all’inizio del ‘900. La storia ebbe inizio con l’ingegnere inglese sir Frederick Henry Royce, che dalle gru elettriche passò a costruire automobili. La sua “Royce 10 due cilindri” conquistò Charles Stewart Rolls, concessionario d’auto a Fulham, al punto che i due fecero società fondando la Rolls-Royce Ltd. Diventòre il fornitore della casa reale inglese e nel 1911 debuttò sul radiatore ‘Spirit of Ecstasy’, la statuetta di una donna alata che identifica le Rolls nel mondo, ispirata alla dea greca ‘Nike’. Sull’orlo della bancarotta negli anni ’70, la società venne nazionalizzata dal governo e poi smembrata, con il settore auto acquisito dalla tedesca Volkswagen nel ’98 (dal ’02 compresa nel marchio BMW).

Nel 1972 uscì al cinema “Il Padrino”. Considerato un ‘film culto’ del genere e pietra miliare del cinema, fece entrare il fenomeno mafioso tra i colossal di Hollywood senza che il termine “mafia” venisse pronunciato una sola volta nella pellicola. Tutto partì nel ’69, quando uscì il romanzo “The Godfather” dell’italo-americano Mario Puzo, che ebbe un successo straordinario. Era quello che cercavano i produttori hollywoodiani: non il solito film sulla mafia, tutto pallottole e sangue, bensì il tragico racconto di un’intera famiglia che mostrava le diverse facce di ‘Cosa Nostra’. La regìa fu affidata a Francis Ford Coppola. Dopo due mesi e mezzo, di riprese tra New York e la Sicilia (Fiumefreddo e provincia di Messina), l’opera uscì in anteprima a New York. Costato 8.5 milioni di dollari, “Il padrino” ne incassò 2 miliardi. I due sequel del ’74 (Parte II) e del ’90 (Parte III), sempre di Coppola, non raggiunsero le stesse cifre, ma ebbero un’accoglienza positiva.

NATI FAMOSI – Cesare Beccaria (1738-1794), Italia, intellettuale. Nato Milano come Cesare Bonesana-Beccarìa, marchese di Gualdrasco e di Villareggio, sposò la filosofia illuminista in seguito alla lettura delle “Lettere persiane” di Montesquieu. Amico dei fratelli Verri, contribuì con loro a fondare l’Accademia dei Pugni, nell’ambito della quale scrisse articoli per la rivista ‘Il Caffè’. Nel 1764 pubblicò “Dei delitti e delle pene”, saggio breve di biasimo sulla pena di morte e le disumane di tortura diffuse ai suoi tempi, sostenendo la maggiore validità della certezza della pena come deterrente verso la criminalità.

Nino Bibbia (1922-2013), Italia, sportivo. Nato a Bianzone (SO) e morto a St. Moritz, è stato uno skeletonista e bobbista italiano. È nella storia per essere stato il primo campione olimpico italiano nei Giochi Invernali, con la medaglia d’oro nello skeleton a St.Moritz ’48. In quei tempi pionieristici per lo sport, si dedicò alle discipline invernali nella famosa stazione turistica svizzera, dove risiedeva e faceva il fruttivendolo.

Sabrina Salerno (1968), Italia, cantante e showgirl. Col suo fisico prorompente fu ‘sex symbol’ degli anni ’80. Nata a Genova, ‘miss Liguria’ a 16 anni, nell’85 esordì in TV con “W le donne” e “Premiatissima”. Lanciata come cantante da Claudio Cecchetto con “Sexy Girl”, nell’87 uscì “Boys”, brano dance che rimane il suo cavallo di battaglia. Al cinema recitò in “Grandi magazzini” e “Fratelli d’Italia”, in TV condusse “Bellezze sulla neve” e “Cocco di mamma”. Nel ’91 cantò a Sanremo “Siamo donne”, in coppia con Jo Squillo. Vinse 1 ‘World Music Award’ grazie alla scelta di cantare in inglese e ha venduto 20 milioni di dischi.

Nel film “Modalità aereo” (’19) interpretò sé stessa, a Sanremo 2020 fu scelta da Amadeus per affiancarlo in 2 delle 5 serate del Festival.