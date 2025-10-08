IN EVIDENZA

Vasta operazione antidroga nel Siracusano, 13 misure cautelari

Ott 8, 2025


AVOLA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – È in corso ad Avola una vasta operazione antidroga diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa ed eseguita dagli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e al Commissariato di Avola, finalizzata a disarticolare un gruppo di soggetti che gestivano una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di quel centro. Il GIP del Tribunale aretuseo, chiudendo il cerchio su un’indagine relativa ad una fiorente attività di spaccio posta in essere da un gruppo di 14 soggetti, ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di firma e di dimora, nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, dei reati di violazioni della normativa sugli stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di armi da sparo.

Fonte video: Polizia di Stato

