IN EVIDENZA

Varese, identificati venti lavoratori in nero e due irregolari

Di

Nov 27, 2025


VARESE (ITALPRESS) – I Finanzieri dei Gruppi di Varese e Busto Arsizio nonché dalle Compagnie di Gallarate e Saronno, hanno effettuato controlli sui i servizi per la persona, Bed and breakfast, bar e ristorazione, commercio ambulante e lavaggio auto, soprattutto nei territori di Varese, Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Cassano Magnago, aree caratterizzate da una significativa vocazione produttiva. Le posizioni lavorative dei dipendenti individuati sono state esaminate sotto i profili contrattuale, previdenziale, assicurativo e fiscale, rilevando numerose irregolarità. In particolare, nel corso di quattordici controlli sono stati identificati complessivamente venti lavoratori impiegati in nero e due lavoratori irregolari; tra questi, uno è risultato privo della regolare autorizzazione al soggiorno e nei cui confronti è stato emesso un decreto di espulsione da parte della Prefettura di Varese e un conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato da parte della Questura di Varese.

tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Industria chimica, il settore accelera sulla sostenibilità

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Al Porto di Genova sequestrati oltre 700kg di permanganato di potassio

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Favorivano l’immigrazione clandestina, 8 misure cautelari a Bologna

Nov 27, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Varese, identificati venti lavoratori in nero e due irregolari

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Industria chimica, il settore accelera sulla sostenibilità

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Al Porto di Genova sequestrati oltre 700kg di permanganato di potassio

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Favorivano l’immigrazione clandestina, 8 misure cautelari a Bologna

Nov 27, 2025