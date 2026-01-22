IN EVIDENZA

Valentino, Giammetti “Faremo tutti in modo che nessuno si dimentichi di lui”

Di

Gen 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È stata una bella preghiera che ci ha riempito di commozione. Domani ce ne saranno tante altre”. Queste le parole di Giancarlo Giammetti, presidente Fondazione Garavani – Giammetti, mentre usciva dalla Fondazione PM23, dove prima dell’apertura della camera ardente si è svolta una piccola celebrazione con i familiari, officiata dall’Arcivescovo Samuele Sangalli. “Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa dovevamo fare, quando, fino al giorno in cui ci siamo ritirati tutti e due insieme dal lavoro e quindi sì, è stata una bellissima intesa”.

xl5/trl/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 22/1/2026

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Vigilanza Rai, La Russa “Tenterò una moral suasion tra le parti”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Mazzocchi “Festeggiamo i 120 anni del Gruppo Michelin in Italia innovando”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Dall’Opera al jazz, su Tivùsat si celebrano le più grandi voci del momento

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 22/1/2026

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Vigilanza Rai, La Russa “Tenterò una moral suasion tra le parti”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Mazzocchi “Festeggiamo i 120 anni del Gruppo Michelin in Italia innovando”

Gen 22, 2026