Valentini “La Guida Paese Smart è uno strumento pratico per le Pmi”

ROMA (ITALPRESS) – “La Guida Paese Smart nasce con un obiettivo semplice ma nello stesso tempo ambizioso: quello di fornire uno strumento pratico, agile e facilmente consultabile per le nostre pmi che guardano con estremo interesse alla regione occidentale degli Stati Uniti, ma anche con un po’ di timore che presenta anche delle difficoltà Bisogna essere preparati e responsabili e affidarsi alle persone giuste”. Lo ha sottolineato Raffaella Valentini, console generale d’Italia a Los Angeles, nel corso della presentazione presso l’Università degli Studi Link, della “Guida Paese Smart”, commissionata dal Consolato Generale d’Italia, unitamente al Consolato Generale d’Italia a San Francisco e dall’Ufficio ITA Agenzia di Los Angeles.

