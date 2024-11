Usa24, Benning “Chiunque vinca, relazioni con l’Italia restano ottime”

MILANO (ITALPRESS) – “Qualunque sarà l’esito del voto, gli Stati Uniti e l’Italia rimarranno sempre e comunque ottimi amici e partner per via della loro storia, della loro cultura, del commercio e dell’economia. Chiunque sarà ad andare alla Casa Bianca non cambierà il fatto che i due Paesi abbiano storicamente delle ottime relazioni”. Lo ha detto Douglass Benning, console generale degli Stati Uniti a Milano, a margine dell’evento organizzato da AmCham Italy in collaborazione con il Consolato Generale USA a Milano, dedicato alle elezioni presidenziali americane.

