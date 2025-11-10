IN EVIDENZA

Usa, nel terzo trimestre in calo il trasporto merci su camion

Nov 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il mercato statunitense del trasporto merci su camion ha registrato un’inversione di tendenza nel terzo trimestre 2025, con un peggioramento rispetto al breve miglioramento registrato nel secondo trimestre. I volumi di spedizione nazionali sono diminuiti del 2,9%, mentre la spesa degli spedizionieri è aumentata del 2%. È quanto emerge da un rapporto di US Bank. Le spedizioni sono diminuite del 10,7% rispetto all’anno precedente, mentre la spesa per il trasporto merci è scesa dell’1,7. Secondo Us Bank vi sono prove che la capacità continua a diminuire: gli spedizionieri hanno dovuto pagare di più per movimentare meno merci durante il trimestre.
