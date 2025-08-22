Urso “Sì a un patto sociale con imprese e sindacati”

RIMINI (ITALPRESS) – “Sono stati tre anni importanti con un bilancio sotto gli occhi di tutti. Lo spread è a 80 punti. Il governo Draghi ci lasciò il testimone, era 250 punti. 80 punti. Si è ridotto a meno di un terzo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Meeting di Rimini.“Gli investimenti esteri lo scorso anno al nostro Paese hanno raggiunto il record storico, 1 milione e 200 mila nuovi posti di lavoro, e nel 2024 c’è stata un’inversione di tendenza anche per quanto riguarda le retribuzioni dei nostri lavoratori che finalmente hanno recuperato parte di quello che avevano perso negli anni precedenti. Ora ci auguriamo che si faccia un patto sociale con imprese e sindacati che possa garantire la coesione nazionale”, ha aggiunto Urso.

xb1/sat/gtr