IN EVIDENZA

Urso “Sì a un patto sociale con imprese e sindacati”

Di

Ago 22, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Sono stati tre anni importanti con un bilancio sotto gli occhi di tutti. Lo spread è a 80 punti. Il governo Draghi ci lasciò il testimone, era 250 punti. 80 punti. Si è ridotto a meno di un terzo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Meeting di Rimini.
“Gli investimenti esteri lo scorso anno al nostro Paese hanno raggiunto il record storico, 1 milione e 200 mila nuovi posti di lavoro, e nel 2024 c’è stata un’inversione di tendenza anche per quanto riguarda le retribuzioni dei nostri lavoratori che finalmente hanno recuperato parte di quello che avevano perso negli anni precedenti. Ora ci auguriamo che si faccia un patto sociale con imprese e sindacati che possa garantire la coesione nazionale”, ha aggiunto Urso.

xb1/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frega “Philip Morris ha cambiato volto con un profondo rinnovamento”

Ago 22, 2025
IN EVIDENZA

Costruzioni, a giugno produzione in calo in Europa

Ago 22, 2025
IN EVIDENZA

Anno scolastico alle porte, è allarme caro-prezzi

Ago 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Dazi, Urso “Ruolo dell’Italia decisivo, 15% ostacolo superabile”

Ago 22, 2025
TOP NEWS

Conte “Siamo i campioni, inevitabile essere i favoriti”

Ago 22, 2025
TOP NEWS

Gasperini sincero “Mi aspettavo un mercato più veloce”

Ago 22, 2025
IN EVIDENZA

Frega “Philip Morris ha cambiato volto con un profondo rinnovamento”

Ago 22, 2025