Urso “L’Europa decida subito sulla politica industriale”

Set 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Mentre Bruxelles discute, l’impresa europea viene espugnata. Non c’è più tempo da perdere, noi chiediamo che nelle prossime settimane siano prese delle decisioni fondamentali per il rilancio dell’industria europea affinché recuperi la competitività che ha perso e che continua a perdere. E’ importante decidere e bisogna farlo subito”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione del francobollo e della mostra dedicata a FederlegnoArredo, nel commentare le parole di Mario Draghi.

