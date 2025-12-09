IN EVIDENZA

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Di

Dic 9, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Una manifestazione ormai tra i capisaldi dell’Università di Palermo, attraverso la riproposizione di un tema specifico in una declinazione sia teoria che pratica: a Palazzo Steri si è tenuta la Giornata della divulgazione della scienza, giunta alla quarta edizione. A illustrare il senso di questa Giornata è il rettore Massimo Midiri, il quale sottolinea come tale appuntamento “esalta il concetto di divulgazione scientifica: siamo troppo immersi da informazioni spesso incomprensibili per chi vive il quotidiano, quindi è importante ricordare che esiste la necessità di diffondere informazione rendendola chiara e comprensibile. Il rischio è che un linguaggio troppo scientifico non attiri, non interessi e allontani i giovani da discipline che cambiano il volto della nostra società. Oggi parleremo fondamentalmente di musica, volendo rappresentare l’esaltazione della capacità di essere divulgatori: è un messaggio che inviamo sia ai docenti che ai ragazzi, affinché sappiano che in questo ateneo oltre ad apprendere devono essere capaci di comunicare in modo semplice”. xd8/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Roma, torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, Aslanov “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Pagano “Per noi italiani il rapporto con l’Azerbaigian è sempre più importante”

Dic 9, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Università Palermo, a Palazzo Steri la Giornata della divulgazione della scienza

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Roma, torture e sequestri per debiti di droga, 11 misure cautelari

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

La costituzione dell’Azerbaigian compie 30anni, Aslanov “Pilastro di ogni Stato”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Pagano “Per noi italiani il rapporto con l’Azerbaigian è sempre più importante”

Dic 9, 2025