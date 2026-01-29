IN EVIDENZA

Università Cattolica Roma, Rocca “E’ una eccellenza”

Di

Gen 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “È un’eccellenza clinica, una grande storia anche formativa e quindi essere qua presenti è semplicemente sottolineare l’ovvio, quello che comunque questa struttura quotidianamente fa per chi si trova in condizioni difficili. E lo fa con grande eccellenza, abbiamo tantissime strutture e specialità che fanno la differenza anche nel campo della ricerca perché poi fare buona ricerca, fare grande ricerca significa poi ricadute importanti sulla salute dei pazienti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’ateneo a Roma.

xb1/trl/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Inaugurata Evolio Expo, Paolicelli “Sinergia fondamentale”

Gen 29, 2026
IN EVIDENZA

Crans-Montana, Bertolaso “Pazienti in miglioramento, speriamo presto dimissioni”

Gen 29, 2026
IN EVIDENZA

SANA Food 2026, Nappini “Promuoviamo agricoltura buona, pulita e giusta”

Gen 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Rischio idrogeologico, in una ricerca gli effetti sul prezzo delle case

Gen 29, 2026
TOP NEWS

Il Roma Polo Club riapre il maneggio coperto, diventa un centro per l’ippoterapia

Gen 29, 2026
TOP NEWS

Imprese, Maria Modaffari entra nel Direttivo di BusinessEurope

Gen 29, 2026
IN EVIDENZA

Inaugurata Evolio Expo, Paolicelli “Sinergia fondamentale”

Gen 29, 2026