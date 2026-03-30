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Università Cattolica, Beccalli “Comprehensive Cancer Center emblema Ateneo”

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Mar 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il Cancer Center è un progetto d’eccellenza per l’Università Cattolica perché è in piena sintonia con il Policlinico Gemelli e ci consente di mettere in dialogo la ricerca e la cura con un’attenzione alla persona e alla sua dignità, rendendo accessibili a tutti le cure oncologiche più avanzate”. Queste le parole della Rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli, intervenuta alla presentazione dei risultati dell’attività del Comprehensive Cancer Center (CCC) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che si è svolta nell’Aula Brasca dello stesso ospedale. “È proprio il trinomio, persona, solidarietà ed eccellenza nella cura e nella ricerca, a fare di questo progetto un emblema della missione del nostro Ateneo”.

xl5/trl/mca1

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