“Uniti contro la disinformazione”, Tim al fianco dei giovani

Ott 21, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Il contrasto alle fake news, il controllo e la verifica delle fonti, educazione ai media nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale. Sono i temi affrontati nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli in occasione dell’evento “Get Real: Uniti contro la disinformazione” organizzato nell’ambito del Prix Italia Rai. Nel corso del dibattito è intervenuta Maria Enrica Danese, direttrice corporate Communication e sustainability di TIM che ha raccontato l’impegno dell’azienda contro i rischi del digitale, tra progetti nelle scuole, come Mind the Web e campagne social come la recente #RompiLaBolla.

