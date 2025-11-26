UniPa, Mazzola “Vogliamo sviluppare i rapporti con la Corea”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’incontro con l’ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia è stato molto proficuo: il nostro obiettivo è sviluppare i rapporti con la Corea, abbiamo qualche contatto con alcune Università ma vogliamo intensificarli. Abbiamo un progetto in corso con l’Asia dell’est, in particolare Cina, Vietnam e appunto Corea: vogliamo sviluppare programmi di studio strutturati, che permettano ai nostri studenti di andare lì almeno per un semestre, se non proprio di conseguire un doppio titolo, e viceversa agli studenti coreani di venire qui. L’ambasciatore si è dichiarato più che disponibile a fare da tramite tra il nostro ateneo e le Università coreane con cui avere rapporti”. Così Fabio Mazzola, prorettore alla Didattica e all’Internazionalizzazione dell’Università degli studi di Palermo, a margine dell’incontro a Palazzo Steri con l’ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia Choon-Goo Kim. xd8/pc/mca3