Unipa avvia screening gratuito per diabete, Midiri “Attenzione al benessere”

Nov 17, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo lancia una campagna di screening per la diagnosi precoce del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiometaboliche. L’iniziativa, destinata a circa 1500 dipendenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, è sviluppata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” e mira a consolidare una cultura della prevenzione e del benessere all’interno della comunità accademica. “L’idea nasce da una costante attenzione al benessere lavorativo della nostra comunità – ha detto il rettore Massimo Midiri – Sappiamo che in una realtà come la nostra, con oltre 3000 dipendenti tra personale tecnico e amministrativo, possono celarsi patologie non ancora diagnosticate. Il diabete di tipo 2, in particolare, è una malattia subdola che spesso emerge quando ha già provocato danni significativi. Per questo, insieme al Policlinico, abbiamo avviato un programma che, attraverso un questionario e successivi accertamenti, ci consentirà di individuare precocemente chi presenta segnali di rischio e attivare così percorsi mirati”. xd6/vbo/mca2

Il femminicidio in scena al Massimo di Palermo, Betta “Teatro luogo di cultura”

Nov 17, 2025
Femminicidi in scena al Teatro, Lanzillotta “Occasione per lanciare messaggio”

Nov 17, 2025
Furnari “Progetto Unipa su screening gratuito per il diabete è significativo”

Nov 17, 2025

