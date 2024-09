Unioncamere, Prete “Agrifood bussola su dove va l’agroalimentare”

ROMA (ITALPRESS) – “La volontà è quella di dare un messaggio alle imprese, dove va il settore dell’agroalimentare, ma anche aicittadini, dove va il settore del cibo e quali sono le prospettive. In una doppia chiave: guardando al futuro, c’è infatti un problema di sostenibilità, visto che è un dato rilevante arriva dalla spreco alimentare e dall’altra parte c’è una sostenibilità legata alle situazioni che si sono generate con i cambiamenti climatici. Quindi un modo diverso di trattare il tema dell’agricoltura alla luce di queste nuove turbolenze”. Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine della presentazione della seconda edizione di AgriFood Future. “Poi c’è il tema dell’innovazione, la presenza di Google con la sua iniziativa che riguarda l’intelligenza artificiale per il made in Italy è proprio nel segno di dire alle imprese ‘utilizziamo questo strumento in maniera intelligente per capire come possiamo progredire guardando avanti'”.(ITALPRESS).

