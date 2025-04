Unicredit, Malandrino “Supportiamo il comparto vitivinicolo siciliano”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il supporto alle realtà del comparto vitivinicolo in Sicilia che si trovano oggi ad operare in uno scenario globale complesso e incerto continua ad essere un impegno per Unicredit”. Lo dice Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di Unicredit. “Un sostegno a 360 gradi – aggiunge – ad una filiera da sempre portavoce del made in Sicily nel mondo e che si concretizza attraverso credito, consulenza, supporto nelle sfide dell’export e delle due transizioni, digitale e sostenibile”.

xd6/vbo/mca2/mgg/gtr