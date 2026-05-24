IN EVIDENZA

Un incendio distrugge un centro di autodemolizione nel Milanese

Di

Mag 24, 2026


Un violento incendio è scoppiato intorno alle 2 della notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio all’interno di un centro di autodemolizione, nel comune di Settimo Milanese, in via Keplero. Le fiamme non hanno risparmiato i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte fino alle 6.30 del mattino in uno scenario complesso e difficile da gestire, con focolai all’interno e all’esterno della struttura.
fonte video Vigili del fuoco.
abr/

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le persone over 70 e le domande di Invalidità

Mag 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Spinetta Marengo: nuove assunzioni alla Syensqo

Mag 24, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Iran, Trump: “Negoziate linee generali di un accordo. Lo Stretto di Hormuz verrà riaperto”

Mag 24, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Un incendio distrugge un centro di autodemolizione nel Milanese

Mag 24, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le persone over 70 e le domande di Invalidità

Mag 24, 2026 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Sorsi di Benessere: acqua arricchita col cetriolo

Mag 24, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Spinetta Marengo: nuove assunzioni alla Syensqo

Mag 24, 2026 Raimondo Bovone