Un avatar per il telemonitoraggio dei pazienti

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto AVATAR-SC, sviluppato da Fondazione Angelo De Gasperis, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Università degli Studi dell’Insubria e Politecnico di Milano, propone un sistema innovativo di telemonitoraggio domiciliare che utilizza un avatar digitale interattivo e modelli avanzati di intelligenza artificiale per analizzare la voce e il linguaggio dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. Il sistema è progettato per identificare precocemente i segnali di deterioramento clinico e fornire un supporto tempestivo e personalizzato, integrandosi con i dati clinici tradizionali. Ad illustrare il funzionamento della tecnologia Mirco Pezzoli, docente e ricercatore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.
gsl

