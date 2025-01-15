IN EVIDENZA

Uilp, Barbagallo “Determinati a sostenere persone con disabilità”



Set 15, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “È una dimostrazione di volontà e determinazione di arrivare a un risultato. Noi vogliamo realizzare la legge per i pensionati attivi, vogliamo che ci siano le risorse per quanto riguarda la non autosufficienza e vogliamo dare una mano per capire dove prenderle. Noi sosteniamo che se facciamo un servizio civile per gli anziani attivi, possiamo utilizzare i nostri pensionati che potrebbero avere la possibilità di rimpinguare il loro reddito. Io faccio prima le proposte e se sono buone vediamo di metterle in piedi per realizzarle. Proviamo a portare a casa qualche risultato”. Lo ha detto il segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo.



