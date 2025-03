Uil, Bombardieri “Il lavoro torni al centro del dibattito”

ROMA (ITALPRESS) – “È una UIL ancora giovane, piena di tante iniziative nelle quali abbiamo una grandissima partecipazione di giovani e di ragazzi, una UIL che si occupa nel merito delle questioni, un’organizzazione sindacale riformista, laica. In questo periodo assistiamo purtroppo a uno scontro globale: la sensazione che abbiamo è che non si parli più di lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della festa per celebrare i 75 anni del sindacato al teatro Sistina di Roma. “Oggi proponiamo tre grandi temi per affrontare quelli che sono i problemi principali del lavoro”, ha aggiunto.

