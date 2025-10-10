IN EVIDENZA

Ue, Von der Leyen “Dobbiamo renderci indipendenti anche sulla difesa”

Di

Set 10, 2025


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È ora che l’Europa si renda indipendente. Credo che sia questa la missione della nostra Unione: riuscire a tutelare la difesa e la sicurezza, avere il controllo delle tecnologie e delle energie che alimenteranno le nostre economie, decidere in che tipo di società e democrazia vogliamo vivere, aprirci al mondo e scegliere partenariati con alleati, vecchi e nuovi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, davanti alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, nel discorso sullo stato dell’unione.

sat/gsl (Fonte video: Commissione Europea)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Von der Leyen “Non credo nei dazi, ma accordo con Usa dà stabilità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Welfare, Manfredi “La grande sfida è quella della prossimità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Con sportelli nei Comuni colmiamo distanza con cittadini”

Set 10, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Von der Leyen “Non credo nei dazi, ma accordo con Usa dà stabilità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Welfare, Manfredi “La grande sfida è quella della prossimità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Con sportelli nei Comuni colmiamo distanza con cittadini”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Istituto solido, nel 2024 crescita contributiva del 5,5%

Set 10, 2025