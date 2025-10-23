IN EVIDENZA

Ue, Tajani “Sul voto a maggioranza servono passi avanti”



Ott 23, 2025


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Meloni ha espresso la sua opinione, mentre io penso che si debba fare un passo in avanti sul maggior ricorso al voto a maggioranza qualificata nell’Ue”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine del vertice dei leader del Partito popolare europeo che si è svolto prima del Consiglio europeo a Bruxelles. Il tema sollevato ieri dalla premier durante le comunicazioni al Parlamento “non è un fattore di instabilità nel governo, ma deve essere alla base di un dibattito normale tra forze politiche diverse”. “Bisogna allargare l’uso del voto a maggioranza, e trovare un compromesso, non ne abbiamo mai parlato all’interno della maggioranza di governo”, ha aggiunto Tajani. “Noi siamo una forza europeista, crediamo che la difesa europea sia un obiettivo, come previsto nel progetto di De Gasperi e di Berlusconi”, ha sottolineato ancora.

