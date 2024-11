Ue, Tajani “Rallentare l’avvio della Commissione sarebbe grave errore”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sarebbe un errore gravissimo, dannosissimo per mezzo miliardo di cittadini europei impedire alla Commissione europea di poter cominciare a lavorare. C’è una situazione internazionale molto complicata. Guerra in Ucraina, guerra in Medio Oriente, la situazione nel Mar Rosso, ci sono tensioni in tante parti del mondo, è stato eletto un nuovo presidente degli Stati Uniti e l’Europa non può non essere un interlocutore. Perdere tempo per dei capricci politici mi pare un grave errore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles.

