UE: stop alle importazioni di gas russo entro il 2027

Dic 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Arriva il primo via libera europeo alla fine definitiva della dipendenza energetica dalla Russia. Parlamento e Consiglio hanno infatti raggiunto l’accordo politico sullo stop permanente alle importazioni di gas russo e l’eliminazione graduale del petrolio. L’accordo prevede tempistiche precise: le importazioni di gas naturale liquefatto cesseranno entro fine 2026, quelle via gasdotto entro settembre 2027. Solo in caso di difficoltà nel raggiungere i livelli di stoccaggio richiesti, alcuni Stati membri potranno prorogare le importazioni fino a novembre 2027. I contratti esistenti saranno rispettati secondo scadenze differenziate, ma non potranno essere modificati per aumentare volumi o prezzi. Entro novembre 2027 l’Unione europea avrà quindi eliminato completamente e definitivamente le importazioni di gas russo, con l’obiettivo di garantire indipendenza energetica, competitività e stabilità del mercato. Per la presidente della Commissione Ursula von der Leyen “REPowerEU ha dato i suoi frutti, l’Unione è riuscita a superare la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni”, e punta a nuovi partenariati energetici e opportunità per il settore”. L’accordo deve ora essere approvato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dove servirà la maggioranza qualificata.
