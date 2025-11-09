Ue, Schlein “Chiedo a Meloni battaglia comune sugli investimenti”

IN EVIDENZA

Nov 9, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – “Anche quando si vanta Giorgia Meloni dei dati sul lavoro, non deve dimenticare che non ci sarebbero, se non ci fosse stato il Pnrr. E noi dobbiamo proseguire”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, a Napoli, a margine del congresso nazionale dei Giovani Democratici. “Per questo – ha proseguito Schlein – anche da qui oggi le ho chiesto di fare insieme la battaglia per gli investimenti comuni europei che servono alla nostra manifattura per il suo rilancio, per costruire opportunità di lavoro dignitoso. E sottolineo tre volte dignitoso. Perché non ne possiamo più di lavoro precario, sfruttato e sottopagato”.
