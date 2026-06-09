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Ue, Sberna “La normativa sull’IA tuteli il bene comune e i giovani”

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Giu 9, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il seminario dell’articolo 17 sul dialogo interreligioso oggi qui a Bruxelles mette al centro il tema dell’intelligenza artificiale, della salute mentale e del benessere. Un tema che attraversa le nostre comunità e che richiede, come ha ricordato Papa Leone XIV, un forte richiamo all’essere umano per produrre una normativa che sia rivolta ai nostri giovani e nell’interesse del bene comune”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia Antonella Sberna, in un’intervista a Bruxelles a margine di un incontro al Parlamento europeo. Secondo Sberna, la grande novità del panel odierno risiede nella capacità di andare oltre i confini istituzionali. “L’obiettivo principale è uscire dalle mura di questo palazzo, non parlare di questo tema solo qui all’interno del Parlamento europeo, ma connettere contemporaneamente cinque capitali d’Europa, dove le diverse comunità si incontrano in tempo reale”.

xf4/sat/mca1

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