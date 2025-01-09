IN EVIDENZA

Ue, Procaccini “Il Green Deal è un dazio autoimposto, va rimosso”

Set 9, 2025


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Insisteremo su quelle che sono le nostre priorità, come la competitività che per troppo tempo è stata sacrificata sull’altare del Green Deal nella scorsa legislatura. E’ come se l’Europa si fosse autoimposta un dazio”.
Lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente dell’eurogruppo dei Conservatori e Riformisti europei, Nicola Procaccini, a margine della sessione plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo in merito al discorso che terrà Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione europea. “Il Green Deal va corretto, posticipato o addirittura rimosso, altrimenti non avremo uno sviluppo economico che ci permetterà di godere di alcuni dei nostri diritti sociali come la protezione dell’ambiente”, ha aggiunto.
