Ue, Picierno “Scetticismo si trasformi in capacità di azione”

Ago 25, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Capisco che il momento sia molto delicato, che sia difficile e che l’Ue deve ritrovare forza e capacità politica, ma vorrei che questo scetticismo diffuso si trasformasse anche in capacità di azione. Sono tante le personalità europee, Metsola tra queste, ma anche gruppi ed europarlamentari, che in questo momento di assoluta difficoltà provano a dare all’Ue una voce autorevole. Capisco le critiche, lo smarrimento, la frustrazione ma credo che dobbiamo trasformare tutto ciò in capacità di azione. La famiglia degli europeisti ha bisogno di una mano, venite a darci una mano”. Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine della 46° edizione del Meeting
di Rimini.

