Ue, Mattarella "Occorre ritrovare slancio e coraggio, urgente accelerare"

Ott 29, 2025


FIRENZE (ITALPRESS) – “Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all’adozione della moneta unica. È urgente accelerare. Gli strumenti sono ben noti. Ne hanno parlato il presidente Lagarde e anche Giovanni dei Medici e Machiavelli, nel colloquio immaginario che lei ha raffigurato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi alla presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo a Palazzo Corsini alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Fonte video: Quirinale

