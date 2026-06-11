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Ue, Lupo “Bilancio tenga insieme coesione e competitività”

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Giu 11, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Confronto importante promosso da Legacoop per parlare di coesione e competitività, che sono due facce della stessa medaglia. Il bilancio pluriennale 2028-2034 ha questa finalità: ‘tenere insieme queste due dimensioni che riguardano la crescita, il sociale, la competitività dell’Unione europea’. Così Giuseppe Lupo, eurodeputato del Partito Democratico, intervenendo a Bruxelles all’evento organizzato da Legacoop sul futuro del Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034. Secondo Lupo, la sfida del prossimo quadro finanziario si gioca su cifre imponenti per sostenere i territori e il tessuto produttivo. “Noi proponiamo grandi investimenti per la coesione territoriale, 307 miliardi richiesti al Parlamento come 124 miliardi per il fondo sociale europeo, 433 miliardi per l’agricoltura, 7 miliardi 300 milioni per la pesca sono investimenti molto importanti. Insieme a questo chiediamo di investire oltre 500 miliardi per la competitività delle nostre imprese, e mi riferisco anche alle piccole e medie imprese che si occupano di agricoltura e pesca”.

xf4/col4/mca3

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